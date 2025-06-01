Uçum: Başkanlık demokratik cumhuriyete en uygun hükümet modeli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Başkanlık demokratik cumhuriyete en uygun hükümet modelidir” dedi.

Mehmet Uçum. Fotoğraf: AA

Uçum X’te ‘Demokrasi hukuku notları’ başlıklı yazısında demokrasi tartışmasının günümüze kadar Batı değerlerine indirgenen nötr bir hukuk tartışmasına döndüğünü öne sürdü.

Demokrasi hukukuna geçiş ihtiyacını belirten 61 yaşındaki siyasetçi, “yurtsever demokrasinin niteliklerine değineceğiz” diyerek şunları söyledi:

* Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir cumhuriyette yurtsever demokrasinin temel niteliği milli egemenliğin bütünlüğüdür. Bütünlüğü sağlamanın yegane yolu halkın milli egemenliğe tek başına sahip olmasıdır. Bunun için hiçbir şekilde milli egemenliğin yanında bürokratik kurumsal egemenliğe doğrudan veya dolaylı yer vermemek ana şarttır.

* Vesayetsiz demokrasi milli egemenliğin bütünlüğünü güvence altına alır. Demokratik irade üzerinde hiçbir makam olmamalıdır. Cumhuriyetle demokrasi eksiksiz bütünleşmeli, millet ve halk egemenliği birleşmelidir. Egemenlik iradesi halkta tekleşmelidir. Milli egemenliğin sadece halk tarafından kullanıldığı bir devlet işleyişi sağlanmalıdır.

* Kuvvetlerin egemenliğin fonksiyonu olması yurtsever demokrasi bakımından belirleyicidir. Kuvvetler ayrılığı kurumsal ayrılık değildir. Kuvvetler milli egemenliğin işlevidir ve fonksiyonel ayrılık olarak düzenlenmelidir.

* Başkanlık demokratik cumhuriyete en uygun hükümet modelidir. Başkanlık modelinde yurtsever demokrasi gereği, ülke liderliği; halk tarafından doğrudan ve salt çoğunlukla seçilen, cumhuriyeti ve milletin birliğini temsil eden başkana verilir. Halkın seçtiği başkan, doğrudan demokratik meşruiyete sahip olarak yürütme yetkisi ve görevi de üstlenir. Başkan hem halkın başkanı hem de devlet başkanı sıfatlarına sahip olur, devletin işleyişi tümden halk iradesine bağlanır.

* Sonuç olarak demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak hayata geçer.