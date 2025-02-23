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Yaramazlara biraz batar!

Üç milletvekili AKP'ye katıldı

Milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP 8’inci olağan kongresindeki konuşmasının ardından vekiller kürsüye çağrıldı.


İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu’yla Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun’u rozetlerini takarak tebrik etti.

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Erdoğan ve milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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