Erdoğan, 'kaos baronları'na seslendi: Millet rüyalarınızı kabusa dönüştürme gücüne sahip

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir” dedi.

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Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AKP’nin 8’inci kongresine katıldı. Cumhurbaşkanının konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Ülkemizin ve milletimizin her meselesinin çözüm adresi gibi, toksik demokrasinin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hem vesayetin hem siyasi istikrarsızlığın hem de toksik demokrasinin önündeki en büyük engeldir.

* Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ‘ya terör ya demokrasi’ diyoruz, ‘ya silah ya sivil siyaset’ diyoruz.

* Türk’e de Kürt’e de Sünni’ye de Alevi’ye de hiçbir faydası olmayan dış kaynaklı fitne ürünü bir literatür yığınıyla boğuşmaya vaktimiz yok.

* Yeni bir dünya kurulurken terör belası başta olmak üzere Türkiye’nin safralarından kurtulması gerekiyor.

* MHP ve sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik sorunlarının çözümünde ön açıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine ismini yazdırmıştır.

* Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir.

* AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır.

* Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur.

* Bugün, insansız hava aracı üretiminde dünyada birinciyiz. Savunma sanayi ihracatındaysa dünyada 11’inci sıradayız.

* 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için son 2 yılda yaklaşık 75 milyar dolarlık kaynak kullandık.