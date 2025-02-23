Erdoğan, 'kaos baronları'na seslendi: Millet rüyalarınızı kabusa dönüştürme gücüne sahip

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir” dedi.
Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AKP’nin 8’inci kongresine katıldı. Cumhurbaşkanının konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
* Ülkemizin ve milletimizin her meselesinin çözüm adresi gibi, toksik demokrasinin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır.
* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hem vesayetin hem siyasi istikrarsızlığın hem de toksik demokrasinin önündeki en büyük engeldir.
* Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ‘ya terör ya demokrasi’ diyoruz, ‘ya silah ya sivil siyaset’ diyoruz.
* Türk’e de Kürt’e de Sünni’ye de Alevi’ye de hiçbir faydası olmayan dış kaynaklı fitne ürünü bir literatür yığınıyla boğuşmaya vaktimiz yok.
* Yeni bir dünya kurulurken terör belası başta olmak üzere Türkiye’nin safralarından kurtulması gerekiyor.
* MHP ve sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik sorunlarının çözümünde ön açıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine ismini yazdırmıştır.
* Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir.
* AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır.
* Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur.
* Bugün, insansız hava aracı üretiminde dünyada birinciyiz. Savunma sanayi ihracatındaysa dünyada 11’inci sıradayız.
* 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için son 2 yılda yaklaşık 75 milyar dolarlık kaynak kullandık.