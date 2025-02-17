İmamoğlu Erdoğan'ı Kasımpaşalı gibi davranmaya çağırdı: Ayak oyunlarını bırak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Saraçhane’de konuşan İmamoğlu ‘heybedeki büyük turp’un İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi S.B. olduğunu öne sürmüştü.

Bunun üzerine İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İmamoğlu’nun X’ten yaptığı açıklama şöyle:

“Hakkımda 25 yıl hapis cezası istenen davaların altında sayın cumhurbaşkanının imzası vardır, başkasının değil, kimseyi kandıramazsınız. Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın. Bu millet cesur olanı, mert olanı sever.”

Basına yaptığı açıklamadaysa İmamoğlu şunları söyledi:

“Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişinin adı da belli Sayın Cumhurbaşkanı. 2019’dan beri cumhurbaşkanı, bu hamleleri birkaç kez daha yapmıştır, denemiştir, normalleştirmiştir. Aynen 2019’da Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) etki altında tutmak adına, ‘sen 13 bin oyla İstanbul’da seçim kazanacağını mı zannediyorsun’, diyecek kadar ki demokraside bir oyla bile seçim kazanılır. Ve o günden bugüne muhtelif konuşmalarıyla Türkiye demokrasisini zedelemiştir. Türkiye’nin yargı sistemini kötü etkilemiştir.”