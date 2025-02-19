Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Haddinizi bileceksiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜSİAD’a sert sözlerle yüklendi: “Eski Türkiye’yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz.”

Fotoğraf: AA

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras 13 Şubat’taki genel kurul konuşmasında son dönemdeki tutuklamalar, kayyum atamaları ve sorumluluk alınmayan felaketlerin toplumda ‘güveni sarstığını’ söylemişti.

Ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’sa ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söyleyerek, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) verilen yetkiyi eleştirmişti. Hukuk üstünlüğüne dikkat çeken Orhan ayrıca “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.

İktidar yetkilileri TÜSİAD’a ‘had bildirmiş’, İstanbul başsavcılığı da Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Dün yazılı açıklama yapan TÜSİAD eleştirileri ‘demokrasi kültürünün zenginliği’ olarak nitelemiş, “Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur” demişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, TÜSİAD’ı sert sözlerle hedef aldı:

‘Muhatabımız kuklacılar’

* Demokraside hiç kimse eleştiriden layusel değildir. Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD’ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD’ın açıklaması sonrasında ’emre emade uşak’ misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.

‘Başlarında TÜSİAD geliyordu’

* TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Eski Türkiye’de siyaseti dizayn ediyorlardı. İhracatımız 262 milyar doları buldu. Derslik sayımız 367 bindi, biz bunu 735 bine çıkardık. 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğu 30 bine yaklaştı. Nice çalışmayla refahı tabana yaydık. Bu süreçte çok ciddi dirençle karşılaştık. Rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların başında TÜSİAD geliyordu.

‘TÜSİAD’ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokuldu’

* Türkiye’nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı terörsüz Türkiye yolunda öneli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD’ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız.

* Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. Türkiye’yi beşinci kol elemanlarının güdümüne sokmak istiyorsanız canımız pahasına rıza göstermeyeceğiz. TÜSİAD’ın verdiği her konu hukukun, adaletin, hakimlerin yetki alanındadır.

Morali bozuk olan ülke değil, TÜSİAD demirbaşları’

* Çöken TÜSİAD’ın iddia ettiği gibi sistem değil. Kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil; TÜSİAD buraya dikkat et, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Güven bunalımı yaşayan halkımız değil, TÜSİAD’dır.

‘Ey TÜSİAD…’

Ey TÜSİAD, deprem afetinde siz ne yaptınız? AFAD’ın yanında ne kadar destek verdiniz? Azerbaycan, Pakistan yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa söylesinler. Depremin üzerinden iki yıl geçmeden 201 bin konutu teslime den başka ülke var mıdır?

‘Çöktü diyerek feveran ettikleri rant düzenleridir’

Çöktü diyerek feveran ettikleri rant düzenleridir. Ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasetçiler maaşlı elemanlarınız değildir.

‘Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz’

* Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye’yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. Yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Kusura bakmayın bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık batağına sürüklemenize izin vermeyiz.