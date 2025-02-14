Özel: Bugün TÜSİAD'a açılan soruşturma, başkanın dünkü açıklamasını doğruladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkındaki soruşturmaya ilişkin “Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma, dün TÜSİAD Başkanı’nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

Dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel kurulunda konuşan Başkan Orhan Turan, hukukun üstünlüğü vurgusuyla son dönemdeki tutuklamalara şöyle tepki göstermişti:

“Gündem çok ağır; hangi birisini sayayım? Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın. Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri, çok sıklaştı. 10 küsur sene önceki olaylara, şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor.”

Genel kurulda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Aras ise son dönemdeki politik gelişmelerin ‘güveni sarstığını’ söylemişti.

Kartalkaya’daki yangından İliç maden faciasına, belediyelere atanan kayyımlardan bilirkişi soruşturmasına değin pek çok konuda iktidara eleştirilerini yönelten Aras, “Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorununun kanunlar değişse çözülmediğini görüyoruz” demişti.

Aras, şöyle devam etmişti: “…‘Söylesek de hiçbir şey değişmiyor’ zihniyetine kapılamayız.”

Bugün İstanbul başsavcılığı Aras hakkında re’sen soruşturma başlattı.

CHP lideri Özel ise Aras hakkında soruşturmaya “Böyle bir açıklama dünyanın hangi ülkesinde soruşturmayla sonuçlanır?” diyerek tepki gösterdi.

Özel’in konuşması özetle şöyle:

* Bunu ilk kez TÜSİAD da söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Sendikalar söylüyor, işçilerin örgütü söylüyor. Şimdi de patronların örgütü söyledi, işveren örgütü söyledi. ‘Bunlar yaşanıyor’ dedikleri hangisi yaşanmadı Türkiye’de? Yaşam hakkıyla ilgili, insanların konakladıkları bir otelde bir yangın çıkıp da bu kadar kişinin hayatını kaybetmesinden tutun da yaşam hakkına dair söylediklerinden, yargı bağımsızlığına, soruşturmalara dair söylediklerine kadar TÜSİAD nerede haksız?

* Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma, dün TÜSİAD Başkanı’nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır. Böyle bir açıklama dünyanın hangi ülkesinde soruşturmayla sonuçlanır? Almanya’da TÜSİAD’ın muadili kurum bu açıklamayı yapsa, hükümeti eleştirse, adalet sistemini eleştirse böyle bir soruşturma açılıyor mu? İngiltere’de açılıyor mu, Fransa’da açılıyor mu, gelişmiş demokrasilerde açılıyor mu? Peki açılmayan bu ülkelerin milli geliri kaç para? Böyle ifadeler kullanıldığında kimi derdest ederler?

* Hangi ülkelerde bu olur bir bakın. Hangi ülkelerde oluyorsa, onların milli gelirleri, o soruşturmaların açılmadığı, herkesin özgürce konuştuğu ülkelerin 10’da biri. Orada yönetenler mütevazi, halk zengin, burada yönetenler saraylarda oturuyor, halk korkuyor ve fakir.

* Türkiye’ye yabancı yatırımcı gelmesinden tutun, Türkiye’ye borç verilirken faizin oranına kadar. Demokrasi endeksinde neredeyseniz, sonuç buna etki ediyor. O yüzden adalet isteyenlere ‘sen bu işlere karışma’ diyemezsiniz, hele hele böyle soruşturmalar açamazsınız.