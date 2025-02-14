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Yaramazlara biraz batar!

TÜSİAD YİK başkanına soruşturma

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: TÜSİAD / YouTube

Dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurulu’nda konuşan Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras son dönemdeki politik gelişmelerin ‘güveni sarstığını’ belirterek şöyle konuşmuştu: “…‘Söylesek de hiçbir şey değişmiyor’ zihniyetine kapılamayız.”


İstanbul başsavcılığı Aras hakkında re’sen (soruşturma) başlattı. Açıklama şöyle:

“Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13/02/2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatıldı.”

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