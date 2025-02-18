TÜSİAD: Önerilerde bulunmak sorumluluğumuz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) açıklama geldi: “Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur.”

Fotoğraf: TÜSİAD / X

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras genel kuruldaki konuşmasında son dönemdeki tutuklamalar, kayyum atamaları ve sorumluluk alınmayan felaketlerin toplumda ‘güveni sarstığını’ söylemişti.

Ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’sa ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söyleyerek, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) verilen yetkiyi eleştirmişti. Hukuk üstünlüğüne dikkat çeken Orhan ayrıca “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.

İktidar yetkilileri TÜSİAD’a ‘had bildirmiş’, İstanbul başsavcılığı Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

TÜSİAD’dan yeni açıklama geldi:

* TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

* Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

* Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.

* Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur.