Bahçeli, TÜSİAD'a 'çıkıştı': Türkiye'de demokratik standartlar son derece yüksektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘sistem bozuk’ açıklaması yapan TÜSİAD’a yanıt verdi: “Türkiye’de demokratik standartlar son derece yüksektir”

Devlet Bahçeli. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bahçeli, partisinin X’teki bilgi hesabından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 13 Şubat’taki açıklamalarına ilişkin basın açıklaması yayınladı. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

* Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Genel Kurulu toplanmış, bu kapsamda mezkur derneğin başkanıyla yüksek istişare konseyi başkanının sıralı ve sivri eleştirileri ülke gündemini fazlasıyla meşgul etmiştir.

* TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir.

* Kurulduğu 1971 yılından buyana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD’ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır.

* Türkiye’de demokratik standartlar son derece yüksektir.

* Bu kapsamda demokrasi sisteminin köklü tecrübe ve uygulamalarının yanı sıra kurumsal ve kuramsal mahiyette işlerliği ve işlevselliği de geniş kabul gören aleni bir gerçektir.

* Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hâkimdir.

* Bunun tam tersini pişkince iddia ve ifade edenler üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabakadan başkası değildir.

* Türk yargısının takdir ve tasarruflarını eleştirmek haksızlık ve hazımsızlık olmakla birlikte uyumsuz ve uzlaşmaz bir muhalefet dilinin saplantılı tezahürüdür.

* TÜSİAD’ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.

* TÜSİAD’ın; hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, anti demokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır.

* Üstelik sorunları tarif ederek bununla mündemiç sözde çözümleri paylaşan TÜSİAD yöneticilerinin ezberleri tekrarlamaktan öte sunumları inandırıcı ve ikna edici bir muhtevadan tamamen yoksundur.

* TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir.

Ne olmuştu?

13 Şubat’ta Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel kurulunda konuşan Başkan Orhan Turan, hukukun üstünlüğü vurgusuyla son dönemdeki tutuklamalara şöyle tepki göstermişti:

“Gündem çok ağır; hangi birisini sayayım? Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın. Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri, çok sıklaştı. 10 küsur sene önceki olaylara, şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor.”

Genel kurulda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras da son dönemdeki politik gelişmelerin ‘güveni sarstığını’ söylemişti.

14 Şubat’ta İstanbul başsavcılığı Aras hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.