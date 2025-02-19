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10 belediye başkanı AKP'ye katıldı

DEVA, CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) 10 belediye başkanı AKP’ye katıldı.

Fotoğraflar: AA

AKP’ye geçen belediye başkanları Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş da var. Seçimleri yüzde 49,29’la kazanan Tutuş geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa etmişti.


Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı. Fotoğraf: X / Hami Tutuş

AKP’ye katılan belediye başkanları şöyle:

  1. Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
  2. Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP-İstifa)
  3. Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (YRP)
  4. Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)
  5. Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
  6. Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
  7. Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti-İstifa)
  8. Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)
  9. Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)
  10. Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP-İstifa)

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