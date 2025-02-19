DEVA, CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) 10 belediye başkanı AKP’ye katıldı.
AKP’ye geçen belediye başkanları Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş da var. Seçimleri yüzde 49,29’la kazanan Tutuş geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa etmişti.
AKP’ye katılan belediye başkanları şöyle:
- Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
- Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP-İstifa)
- Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (YRP)
- Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)
- Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
- Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
- Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti-İstifa)
- Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)
- Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)
- Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP-İstifa)