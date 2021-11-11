Twitter’dan kripto para adımı: Crypto

Sosyal medya devi Twitter, kripto endüstrisindeki varlığını güçlendirmek adına ‘Twitter Crypto‘ isimli yeni bir birim kurdu.

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Yeni birim blokzincir teknolojisi, merkezsiz uygulamaları (Dapps) ve takas edilmeyen tokenleri (NFT) derinlemesine araştırmak ve gelecekte bu sektörde söz sahibi olabilmek için çalışacak.

Birim aynı zamanda Twitter’ın blokzincir ve Web 3.0 konusunda var olma niyetinin açık bir ispatı.

Twitter’ın blockzincir ve Web 3.0 ile ilgili atılımlarında CEO Jack Dorsey’nin payı büyük. Önemli bir Bitcoin savunucusu olan Dorsey, Bitcoin’i internetin para birimi olarak tanımlıyor. Dorsey ayrıca daha önce Bitcoin’in dünya barışı getirebileceğini ve her şeyi değiştirme potansiyeline sahip olduğuna inandığını söylemişti.

Twitter Crypto ekibinin başına gelen isim ise daha önce endüstrinin önemli projelerinde ve kuruluşlarında çalışan Tess Rinearson.

Rinearson böyle bir ekibin başına getirilmesi konusundaki memnuniyetini dile getirdikten sonra, Twitter’ın artık kriptoyu gerçek anlamda gündemine aldığını söyledi.

Ekip, aynı zamanda Twitter’da bir süredir aktif olan Bitcoin bahşişleri özelliğiyle de ilgilenecek. Amaçları ise Twitter platformunu kripto meraklıları için daha ilgi çekici bir hale getirmek. Bitcoin bahşiş özelliği, kullanıcıların Twitter üzerinden içerik oluşturucularını Bitcoin ile ödüllendirme esasına dayanıyor. Bu özellik, Bitcoin için katman 2 ağı olan Lightning Network ile destekleniyor.