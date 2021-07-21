Twitter yeni özelliği test ediyor

Twitter, iOS işletim sistemini kullananlar için yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

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Twitter Destek hesabından paylaşılan açıklamada, iOS işletim sistemine sahip telefondan uygulamaya giren bazı kullanıcıların cevaplara ‘oy verme’ seçeneğini görebileceği kaydedildi.

Açıklamada, beğenilen cevapların daha fazla öne çıkarılabilmesi için yeni uygulamanın test edildiği belirtildi.

Paylaşılan ekran görüntülerinde de paylaşıma verilen cevaplar için ‘Beğen’ ya da ‘Beğenme’ şeklinde iki seçenek bulunduğu görüldü.

Buna göre yalnızca beğeniler diğer kullanıcılar tarafından görülebilecek.