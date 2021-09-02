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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’dan sözlü tacizlere karşı yeni özellik

Sosyal medya platformu Twitter, sözlü tacize karşı önlem olarak ‘Güvenlik Modu‘ adını taşıyan yeni bir özelliğin denenmeye başlandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Özellik ilk olarak dil ayarları İngilizce olan iOS, Android ve Twitter.com üzerindeki küçük bir test grubunda aktif olacak.


Güvenlik Modu, nefret söylemlerinde bulunan ya da insanlara sürekli istenmeyen yorumlar gönderen hesapları işaretleyecek ve yedi gün boyunca engelleyecek. Engellenen kişiler bu süre boyunca söz konusu hesapları takip edemeyecek, tweet’lerini göremeyecek ve mesaj atamayacak.

Özellik etkinleştirilmesi durumunda otomatik olarak çalışacak ve kullanıcıları istenmeyen paylaşımlarla uğraşma yükünden kurtaracak.

Ancak kullanıcılar otomatik olarak engellenen hesapları görebilecek ve istenmesi durumunda engeli kaldırabilecek.

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