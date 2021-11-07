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Yaramazlara biraz batar!

Twitter ve Instagram barıştı

Dokuz yıllık aranın ardından artık Instagram gönderilerinin önizlemeleri Twitter’da görülebilecek.

Instagram’ın Facebook Inc. tarafından satın alınmasından önce platformda paylaşılan fotoğraflar otomatik olarak Twitter’a gönderilebiliyordu. Ancak 2012 yılında Facebook bu özelliği devre dışı bırakmıştı. Sonrasında da yıllar boyunca Twitter ve Instagram arasında bir etkileşim kurmak pek de mümkün olmadı.


NewsLabTurkey’in bültenine göre Twitter’ın platformunu daha açık hâle getirme adımlarının bir parçası olarak tweetleri Instagram hikâyelerinde gömülü olarak paylaşılabilir hâle getirmesi ve ardından iki ekip arasında başlayan diyalog, sonunda Instagram gönderilerinin önizlemelerinin tekrar Twitter’da görünebilmesine kadar ilerledi.

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