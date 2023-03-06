Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitter’da erişim sorunları

Kullanıcılar, sosyal medya platformu Twitter’da paylaşılan bağlantılara erişimde sorun yaşadı. Platformda ayrıca fotoğraf ve video da paylaşılamadı.

Fotoğraf: Reuters

Bugün akşam saatlerinde Twitter’da paylaşılan bağlantılara tıklamak isteyen kullanıcılar şu uyarıyla karşılaştı: “{“errors”:[{“message”:”Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information”,”code”:467}]}”


Sorun hem mobilde hem de masaüstünde sürdü. Platformda ayrıca fotoğraf da paylaşılamadı.

Britanya merkezli internet gözlemevi Netblocks, sorunun küresel olduğunu ülke bazlı kısıtlamalardan kaynaklanmadığını bildirdi.

Platformun resmi açıklaması şöyle: “Twitter’ın bazı kısımları şu anda beklendiği gibi çalışmıyor olabilir. İstenmeyen sonuçlara yol açan bir değişiklik yaptık. Şu anda üzerinde çalışıyoruz ve düzeltildiğinde bir güncelleme paylaşacağız.”

Platform daha sonra bir güncelleme yayınlayarak şunları kaydetti: “İşler şimdi normale dönmüş olmalı. Bizimle kaldığınız için teşekkürler!”

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