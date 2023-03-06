Türkiye’den Elon Musk’a Twitter cezası

Rekabet Kurulu, Elon Musk’ın Twitter’ın kontrolünü devralması işlemine onay verdi. Bu işlemde kurulun izni alınmadığı için Musk’a Türkiye’deki 2022 gelirinin binde 1’i oranında ceza uygulanması kararlaştırıldı.
Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan duyuruya göre kurulun, Elon Musk tarafından Twitter’ın kontrolünün devralınmasına yönelik resen incelemesi sonuçlandı.
İnceleme sonucunda, işlemin kanunen izne tabi olduğu belirlendi.
İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesi karara bağlandı.
Ancak işlemde kurulun izni alınmadığı için Musk’a, 2022’ye ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde 1’i oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.