Tutuklu öğrenci Esila Ayık, Meclis gündeminde: Hastalığı ilerledi

Kadıköy’deki gençlik buluşmasında “Diktatör Erdoğan” yazılı pankart taşıdığı iddiasıyla tutuklanan kalp ve böbrek hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık’ın durumu Meclis gündeminde.
Belçika’da okuyan ve ailesini ziyaret etmek için Türkiye’ye gelen Ayık, 8 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı düzenlenen protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle Kadıköy’de Gençlik Dayanışma Sahnesi’nin festivaline katıldı.
9 Nisan gecesi festivalde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pankart taşıdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Aynı gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne gönderildi.
Diken’e konuşan Ayık’ın avukatı Ümit Özkan, şöyle dedi: “Pankartta ne yazdığından bile haberi yok, hatıra için pankartlı fotoğraf çektirmek istemiş. Dosyayı nereden tutsak elimizde kalıyor. 11 Nisan’da tutuklamaya itiraz yaptık, dün ve bugün de ek itirazlar yapıldı. Ancak ne Kartal, ne Çağlayan’daki itirazlarımıza bir haftadır inceleme dahi yapılmıyor.”
Özkan, Ayık’ın sağlık durumuyla ilgiliyse şunları anlattı: “Cezaevinde ilaçları beş gün verilmedi. Bu sabah avukat arkadaşımız gitti, Esila hastanede kardiyolojiye sevk edildi. Kontrollere göre kalp kapakçığındaki rahatsızlık hafif seviyeden orta seviyeye yükselmiş. E-nabız’dan raporunu alacağız.
İdrarında da kan ve köpük oluşumu oldu. Böbreklerinde protein kaçağı var. Böbrekleriyle ilgili duruma önümüzdeki günlerde bakılacak. Kızımız öğrenci, yurtdışında okuyor ama sınavlarına gidemiyor. Yardımseverlerin burslarıyla okuyor, belki de bu yılı kaybedecek.”
Bakan Tunç’a soruldu: ‘Esila Ayık’ın tahliyesi için tasarrufunuz olacak mı?’
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Ayık’ın durumunu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Tanrıkulu, yanıtlaması istemiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:
- 8 Nisan 2025’te gözaltına alınan Esila Ayık’ın Savcılıkça ifadesine başvurulmadan Sulh Ceza Hakimliğine tutuklu yargılama amacıyla sevk edilmesinin gerekçesi nedir?
- Esila Ayık’ın avukatlarının savunmalarının dikkate alınmadığı iddiası doğru mudur?
- Kronik böbrek ve kalp hastalığı bulunan Esila Ayık’a cezaevi yönetimi tarafından altı gün boyunca ilaçların verilmediği iddiaları doğru mudur?
- Anılan iddialar doğru ise kronik rahatsızlığı bulunan Esila Ayık’a ilaçlarını altı gün boyunca vermeyen cezaevi yetkilileri hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır?
- Fenalaşarak revire kaldırılan Esila Ayık’ın hastaneye sevk edilmediği ancak sonrasında kamuoyu tarafından güdeme gelmesiyle hastaneye sevk edildiği iddiaları doğru mudur?
- Hastaneye sevk edildikten sonra Esila Ayık’a herhangi bir tahlil yapılmadığı iddiaları doğru mudur?
- Esila Ayık’ın avukatlarının tutukluluğa olan itirazlarının henüz dosyaya dahil edilmediği ve tutuklanmadan önce yaşadığı süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri de göz önüne alındığında, kronik hastalıkları bulunan Esila Ayık’ın tahliye edilmesi hususunda bakanlığınızın tasarrufu olacak mıdır?