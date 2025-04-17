Tutuklu öğrenci Esila Ayık, Meclis gündeminde: Hastalığı ilerledi

Kadıköy’deki gençlik buluşmasında “Diktatör Erdoğan” yazılı pankart taşıdığı iddiasıyla tutuklanan kalp ve böbrek hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık’ın durumu Meclis gündeminde.

Esila Ayık. Fotoğraf: X

Belçika’da okuyan ve ailesini ziyaret etmek için Türkiye’ye gelen Ayık, 8 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı düzenlenen protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle Kadıköy’de Gençlik Dayanışma Sahnesi’nin festivaline katıldı.

9 Nisan gecesi festivalde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pankart taşıdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Aynı gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

Diken’e konuşan Ayık’ın avukatı Ümit Özkan, şöyle dedi: “Pankartta ne yazdığından bile haberi yok, hatıra için pankartlı fotoğraf çektirmek istemiş. Dosyayı nereden tutsak elimizde kalıyor. 11 Nisan’da tutuklamaya itiraz yaptık, dün ve bugün de ek itirazlar yapıldı. Ancak ne Kartal, ne Çağlayan’daki itirazlarımıza bir haftadır inceleme dahi yapılmıyor.”

Özkan, Ayık’ın sağlık durumuyla ilgiliyse şunları anlattı: “Cezaevinde ilaçları beş gün verilmedi. Bu sabah avukat arkadaşımız gitti, Esila hastanede kardiyolojiye sevk edildi. Kontrollere göre kalp kapakçığındaki rahatsızlık hafif seviyeden orta seviyeye yükselmiş. E-nabız’dan raporunu alacağız.

İdrarında da kan ve köpük oluşumu oldu. Böbreklerinde protein kaçağı var. Böbrekleriyle ilgili duruma önümüzdeki günlerde bakılacak. Kızımız öğrenci, yurtdışında okuyor ama sınavlarına gidemiyor. Yardımseverlerin burslarıyla okuyor, belki de bu yılı kaybedecek.”

Bakan Tunç’a soruldu: ‘Esila Ayık’ın tahliyesi için tasarrufunuz olacak mı?’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Ayık’ın durumunu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, yanıtlaması istemiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti: