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Yaramazlara biraz batar!

Üniversite öğrencileri tutuklanan arkadaşları için Kadıköy'de toplandı

Üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için Kadıköy Rıhtım’da toplanıp Festivalpark’a yürüdü.

Fotoğraflar: X / @oencueonurrr

Tutuklanan üniversite öğrencileri için Gençlik Dayanışma Sahnesi’ adıyla Kadıköy’deki Festivalpark’ta etkinlik düzenliyor.


Etkinlik için 17 üniversiteden ortak çağrı yapıldı.

İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, Galatasaray, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi okulların öğrenci kortejleri rıhtımdan Festivalpark’a yürüdü.

Öğrenciler eylemlerde tutuklanan okul arkadaşları için sloganlar attı, marşlar okudu ve hep bir ağızdan tutuklu öğrencilerin isimlerini söyledi.

Festivalpark’a geldiklerinde yürüyen öğrencilere tutuklanan öğrencilerin ailelerinin oluşturduğu Anne-Baba Dayanışma Ağı da katıldı.

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