Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,5 yıl

Türkiye’de ortalama eğitim süresi 2024’te 9,5 yıl olurken yükseköğretim mezunlarının oranı 25-34 yaş grubunda yüzde 44,9’a yükseldi​​​​​​​.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 ulusal eğitim istatistiklerini yayınladı.

Buna göre 25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008’de yüzde 13,5’ken 2024’te yüzde 44,9’a yükseldi.

Kadınlarda yükseköğretim mezun oranı yüzde 12,5’ten yüzde 48,9’a, erkeklerde yüzde 14,6’dan yüzde 41,1’e çıktı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerine ait en güncel veri yılı 2022’ye göre 25-34 yaş nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı ortalaması yüzde 47,4’ken Türkiye ortalaması yüzde 42,9.

25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008’de yüzde 9,8’ken geçen yıl yüzde 25,3. Söz konusu yaş grubu içindeki ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008’de yüzde 26,5’ken 2024’te yüzde 49,4 hesaplandı.

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2024’te 9,5 yıl. Geçen yıl kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yılken erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,2 yıl.

Ortalama eğitim süresi en yüksek il Ankara

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2024’te en yüksek olduğu ilin 10,8 yılla Ankara.

Başkenti İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip ediyor.

Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu ilse yedi buçuk yılla Ağrı.

2008’de altı yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8’ken 2024’te yüzde 97,8 hesaplandı. 2008-2024’de kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86,9’dan yüzde 96,2’ye, erkeklerdeyse yüzde 96,7’den yüzde 99,3’e çıktı.