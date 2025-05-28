Bilal Erdoğan: Türkiye eğitimde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan “Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda” dedi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’ açılışına katılan Erdoğan, Türkiye’de eğitimin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirtip şunları söyledi:
* Ülkemizde şu anda eğitim altyapısı dünyanın en iyi ülkeleriyle aynı düzeye gelmiş durumda. Bazı özelliklerimiz bazı ülkelerden daha iyi, bazıları bir tık altında.
* TIMSS ve PISA uluslararası eğitim sonuçlarında da 23 yıldır istikrarlı yükselişimizi artık belli kategorilerde dünyada ilk beşe girerek, Avrupa’nın zirvesine tırmanarak gösterdik.
* Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda.
* Daha iyi olmak için hayırseverlerin ve STK’lerin hiç olmazsa birer okulu himaye etmek suretiyle o okulun idaresine, öğretmenlerine destek olması gerekiyor.