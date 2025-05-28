Bilal Erdoğan: Türkiye eğitimde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan “Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda” dedi.

Fotoğraf: AA

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’ açılışına katılan Erdoğan, Türkiye’de eğitimin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirtip şunları söyledi:

* Ülkemizde şu anda eğitim altyapısı dünyanın en iyi ülkeleriyle aynı düzeye gelmiş durumda. Bazı özelliklerimiz bazı ülkelerden daha iyi, bazıları bir tık altında.

* TIMSS ve PISA uluslararası eğitim sonuçlarında da 23 yıldır istikrarlı yükselişimizi artık belli kategorilerde dünyada ilk beşe girerek, Avrupa’nın zirvesine tırmanarak gösterdik.

* Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda.

* Daha iyi olmak için hayırseverlerin ve STK’lerin hiç olmazsa birer okulu himaye etmek suretiyle o okulun idaresine, öğretmenlerine destek olması gerekiyor.