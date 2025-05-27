Erdoğan yeni anayasa için çalışma başlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan şunları söylemişti:

“Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var. Bütün mesele acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu, diyoruz ki gelin el ele verelim.”

Partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısına katılan Erdoğan’ın yeni anayasa için çalışma başlattığını şöyle duyurdu:

* Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz.

* Cumhur ittifakı olarak inşallah bu defa Meclis’teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz.

* 1982 Anayasası darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan temizlenme, ölü toprağını tamamen atma imkanını sunacaktır.

* Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak anayasayı, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin envanterine katmakta kararlıyız.

* Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda sadece bir zümre veya kesim değil inşallah 86 milyonun tamamı kazanacak.