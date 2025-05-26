Eğitim bakanı: Çocuklarımızın ana dil konusunda eksiğinin olmaması gerekiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Bu ülkenin bağımsızlığı, kültürel değerleri ve kurucu felsefesine sahip çıkacak çocuklarımızın önce ana dil konusunda bir eksikliklerinin olmaması gerekiyor” dedi.

Yusuf Tekin. Fotoğraf: AA

Ankara’da ‘Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi’ tanıtımına katılan Tekin, iki yıldır attıkları her adımın ulaşılmak istenen bir yapının parçası olduğunu belirtip şunları söyledi:

* Sayın cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, bu bir beka meselesi. Bu ülkenin bağımsızlığı, kültürel değerleri ve kurucu felsefesine sahip çıkacak çocuklarımızın önce ana dil konusunda bir eksikliklerinin olmaması gerekiyor.

* Mevzuyu sadece bir dil ya da kültür aktarımı olarak görmemek gerekir. Ben her ortamda söylüyorum. Çocuklarımızın ana dil okuryazarlıklarının, becerilerinin gelişmesi sadece bu kültür aktarımı için bir unsur değildir.

* Çocuklarımız toplumsal hayatta da toplumla barış içinde, toplumla bütünleşik bir biçimde kendilerini ifade edemiyorlar ve toplumsal barış da tehdit altına giriyor.