Berlin büyükelçiliğinden Almanya'da Türkçe dersi engeline tepki: Köken dili, en temel insan hakkı

Almanya’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerinin verdiği Türkçe dersini 256 Türk öğrenci, ocak sonu itibarıyla alamayacak. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Metin Aksoy “Köken dili derslerine ulaşmak, en temel insan haklarından biridir” dedi.

Fotoğraf: AA

Berlin’de MEB öğretmenleri tarafından 38 devlet okulunda ve sivil toplum kuruluşlarına ait 27 mekanda, yaklaşık 2 bin 250 öğrenciye Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veriliyor.

Türkiye ile Almanya arasında 1957’de imzalanan Kültür Anlaşması kapsamında düzenlenen bu derslerle, ülkedeki Türk çocuklarının Türkçe’yi akıcı bir şekilde kullanmaları ve kültürlerini yakından tanımalarına olanak sağlanıyor.

Berlin eyaletinde bir süredir MEB öğretmenleri tarafından verilen bu derslere çeşitli engeller çıkarıldığı aktarıldı.

Bazen okul müdürlerinin, bazen de belediyelerin farklı zorluklar yaşattığı, bazı belediyelerin sınıf kullanımı için kira talep ettiği veya öğretmenlerin bürokratik engellerle yıldırılmaya çalışıldığı belirtiliyor.

AA’nın aktardığına göre sınıf tahsis edilmediği durumlarda dersler koridorlarda yapılıyor.

Son olarak başkent Berlin’deki Schöneberg-Tempelhof ilçesindeki okullarda, 31 Ocak 2025’ten itibaren Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin durdurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Aksoy, ilçe belediyesinin 10 okulda bu dersleri iptal ettiğini belirterek “Bu durumdan 256 öğrenci etkilenecek” dedi.

Metin Aksoy. Fotoğraf: Berlin Eğitim Müşavirliği / MEB

Almanya’da yaşayan Türk veya Türk kökenli öğrencilere, Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verilmesinin yasal bir hak olduğunu vurgulayan Aksoy şöyle konuştu:

“Buradaki vatandaşlarımız için eğitim her şeyin üzerindedir.

Köken dili derslerine ulaşmak, en temel insan haklarından biridir. Eğitim hakkına herhangi bir engel olmadan ulaşılmasını önemsiyoruz.”

Velilere, çocukları için okul yönetimlerinden Türkçe derslerinin verilmesini talep etmeleri çağrısında bulunan Aksoy, Berlin belediyelerindeki bu aksaklıkların sonlanacağından ümitli.

Berlin Senatosuna bağlı öğretmenler, kentte 24 okulda yaklaşık 2 bin 500 Türk kökenli öğrenciye ‘ana dil’ ve ‘köken dil’ dersleri veriyor.