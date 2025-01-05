Adalet bakanı: Erdoğan’dan önce bir anne hapisteki çocuğuyla kendi diliyle konuşamıyordu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Recep Tayyip Erdoğan’dan önce cezaevlerinde, bir anne hapisteki çocuğuyla kendi diliyle konuşamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Yılmaz Tunç. Fotoğraf: AA

AKP Bartın Kadın Kolları kongresinde konuşan Tunç, partisinin 11 milyon 135 bin üyesiyle bütün partilerin toplamını kat kat katlayan büyük bir parti olduğunu söyledi.

Bunun neredeyse yarıdan fazlasının kadın üyelerden oluştuğuna dikkati çeken Tunç şöyle konuştu:

“Demek ki, kadınlar daha çok çalışıyor. Kadınlarımızın siyasete katılımı, sayın cumhurbaşkanımızın siyasete atıldığı günden beri gerçekten çok önem verdiği bir konu.

Siyasette kadın temsili bizim dönemimizde arttı. Siyasette kadın temsili şu anda yüzde 4’ten yüzde 24’e çıktı ve en fazla kadın milletvekili de AK Parti’de var. Şu anda 119 milletvekili var parlamentoda.”

AKP’den önce ‘Kürt sorunu’ diye nitelendirilen sorunu da ortadan kaldıranın Erdoğan ve partisi olduğunu savunan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Recep Tayyip Erdoğan’dan önce cezaevlerinde, bir anne hapisteki çocuğuyla kendi diliyle konuşamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan’dır.

* Mahkemeye düştüğünde ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Ana dilde seçimlerde propaganda yapılamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan’dır.

* Şimdi sıra terörü, silahlarıyla tarihe gömmekte. İnşallah bunun eşiğindeyiz ve terörü bitirerek, terör sorunundan Türkiye’yi, milletimizi kurtaracağız.

* Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, iç cephemizi daha da güçlendireceğiz ve güçlü Türkiye’yi, ‘Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz inşallah.

Tek listeyle girilen seçimde Evren Ayvaz, partisinin kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.