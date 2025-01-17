Eğitim bakanı: Neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan tek ülke Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Yusuf Tekin, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) kendi raporlarında da var, neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan tek ülke Türkiye” dedi.

Yusuf Tekin. Fotoğraf: AA

Tekin, Ümraniye Halkbank Ortaokulu açılış töreninde son 22 yılda eğitim alanındaki çalışmaların devrim niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Bugün Türkiye’de derslik başına düşen öğrenci sayısının neredeyse 20’li rakamların altında olduğunu belirten Tekin, şu an halihazırda çalışan öğretmenlerin yüzde 80’inin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atandığını belirtti.

Bakan bütün bunların, uluslararası göstergeler açısından kendilerini bambaşka bir seviyeye taşıdığını anlatarak şöyle konuştu:

“Türkiye, fiziki göstergeler itibarıyla, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve okullarımızın teknolojik altyapısı itibarıyla dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi.

Hemen hemen bütün ortalamalarda OECD ortalamalarının üzerine çıktık. Bakın bunlar çok kolay yapılacak şeyler değil.

Yetmedi, şu an dünyada, UNDP’nin kendi raporlarında da var, neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan tek ülke Türkiye.

Türkiye matematik ve fen bilimlerinde 4’üncü ve 8’inci sınıflar arasında yapılan bu değerlendirmede Avrupa ülkelerinde, birinde birinci, birinde ikinci sıradayız. Bu da yaptığımız yatırımların doğal sonucu.”