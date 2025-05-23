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Yaramazlara biraz batar!

Dokuz il milli eğitim müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dokuz il milli eğitim müdürü görevden alındı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre görevden alınan il milli eğitim müdürleri şöyle:


  • Amasya: Mehmet Türkmen
  • Adana: Hasan Tevke
  • Bitlis: Bilal Gür
  • Niğde: Halil İbrahim Yaşar
  • Sivas: Necati Yener
  • Kırıkkale: Hayati Telefoncu
  • Iğdır: Servet Canlı
  • Kütahya: Hasan Başyiğit
  • Gaziantep: Yasin Tepe

Ataması yapılan müdürlerse şunlar:

  • Amasya: Mehmet Ali Katipoğlu
  • Bilecik: Serdal Şimşek
  • Bitlis: Vedat Kaya
  • Niğde: Elif Özbek
  • Sivas: Fatih Erdoğan
  • Bayburt: Ömer Faruk Kahraman
  • Giresun: Özgür Tokgöz
  • Kütahya: Mustafa Yılmaz
  • Kırıkkale: Rahmi Güney
  • Iğdır: Aziz Gün
  • Adana: Yusuf Tüfekçi
  • Rize: Halil İbrahim Akmeşe
  • Yalova: Aytekin Yılmaz

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