Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dokuz il milli eğitim müdürü görevden alındı.
Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre görevden alınan il milli eğitim müdürleri şöyle:
- Amasya: Mehmet Türkmen
- Adana: Hasan Tevke
- Bitlis: Bilal Gür
- Niğde: Halil İbrahim Yaşar
- Sivas: Necati Yener
- Kırıkkale: Hayati Telefoncu
- Iğdır: Servet Canlı
- Kütahya: Hasan Başyiğit
- Gaziantep: Yasin Tepe
Ataması yapılan müdürlerse şunlar:
- Amasya: Mehmet Ali Katipoğlu
- Bilecik: Serdal Şimşek
- Bitlis: Vedat Kaya
- Niğde: Elif Özbek
- Sivas: Fatih Erdoğan
- Bayburt: Ömer Faruk Kahraman
- Giresun: Özgür Tokgöz
- Kütahya: Mustafa Yılmaz
- Kırıkkale: Rahmi Güney
- Iğdır: Aziz Gün
- Adana: Yusuf Tüfekçi
- Rize: Halil İbrahim Akmeşe
- Yalova: Aytekin Yılmaz