Milli eğitim bakanına göre lise protestoları 'politik manipülasyon'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullarındaki öğretmen atamalarına karşı liselerde yapılan protestolar için “Tamamı politik manipülasyon çabası” dedi.

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Proje okullar ulusal ve uluslarası yarışmayla, organizasyonlara öğrenci yetiştiren, öğretmenlerin danışmanlık yaptığı okullar. Geçen hafta sonundan itibaren bu okullarda bazı öğretmenlerin görev süresinin bittiği, bazılarınınsa kovulduğu öne sürülmüştü.

Bakan Tekin bu okullardaki ’38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu, sadece 6 biniyle sözleşme uzatılmadığını’ söyledi.

Tekin, liselerdeki protestolarıysa ‘politik manipülasyon çabası’ olarak niteledi.

Bakanın açıklamaları şöyle:

‘Pozitif ayrımcılık yaptık’

* Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik. Burada da öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan arkadaşların yer değiştirme takvimini erken başlatma kararı aldık. Diğer öğretmenlerimizin yer değiştirme süreci başlamadan bu öğretmenlerimize yer değiştirme hakkı vererek pozitif ayrımcılık yaptık.

‘Ne demek sürgüne gönderildi?’

* Ezbere, cehalet dolu, yüzbinlerle ifade edilen saçma sapan cümleler var. Nereden öğrendiniz ya? Ahlaki, doğruluğu tutarsız. Böyle saçmalık olmaz. Bu 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan 6 bine yakın arkadaşımızınsa görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin her okulu kutsal vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?

‘Sadece 20 okulda olaylar oldu’

* Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor “Ele geçirmek” ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığı’yız. Demek ki “Bu okulları arka bahçemizdi şimdi elimizden alıyorsunuz” diyor. Böyle bir şey olmaz. Siyasetçilerimizi duyarlı, ahlaki davranmaya davet ediyorum.

* Bir siyasi partinin genel başkanı ve şûrekası topyekun direnişe çağırmasına rağmen Türkiye civarında sadece 20 okulda bu olaylar oldu. Bunların büyük çoğunluğu da ne hikmetse mezunlar derneği olduğunu ifade edenler düzenlemiştir. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlara dönüştürmeyen herkese teşekkür ediyorum.

‘Politik manipülasyon çabası’

* Süresi uzatılmayanlar arasında 40 yıldır çalışan arkadaşlarımız var. Diğer öğretmenlerin de bu okullarda çalışma hakları yok mu? Bu okullara başka ülkeden bir öğretmen getirmiyoruz. Performanslarıyla öne çıkan öğretmenleri getiriyoruz. Bu okullarda eğitimi sekteye uğratacak herhangi bir eylemin içinde olmayız. Ben bu protestoların tamamını politik gerekçelerle gündem kapatmaya yönelik manipülasyon çabası olarak görüyorum. Bizi oradaki eğitim daha ileriye taşıyacak sürecindeyiz.

‘Özgür Özel enteresan bir manipülasyonun içinde’

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok enteresan bir manipülasyonun içerisinde. En azından yaptığım uyarılar doğrultusunda mesela CHP tarihine, demokrasi, darbeler konusuna girmiyor. Topunu yalan, manipülasyon, iftira sürecinde oynuyor. Bu iyi bir gelişme.