Liseliler eylemde: Öğretmenime dokunma

Liseliler, proje okullardaki öğretmen atamalarına karşı eylemde: “Öğretmenime dokunma.”

İzmir Atatürk Lisesi. Fotoğraflar: Evrensel

Proje okullar ulusal ve uluslarası yarışmayla, organizasyonlara öğrenci yetiştiren, öğretmenlerin danışmanlık yaptığı okullar.

Geçen hafta sonundan itibaren bu okullarda bazı öğretmenlerin görev süresinin bittiği, bazılarınınsa kovulduğu öne sürülmüştü.

İstanbul Valiliği bugün şu açıklamayı yaptı: “Yaşanan süreç Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel program ve proje uygulayan okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir.”

“İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır” diyen valilik tekrar görevlendirilmeyen öğretmen sayısınıysa 1471 olarak açıkladı.

Öğrenciler birçok ilde durumu protesto ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde protestolar var.

İstanbul

Vefa Lisesi

Vefa Lisesi öğrencileri, öğretmenlerin ‘görev yerlerinin gerekçesiz değiştirildiğini’ belirterek okul bahçesinde oturma eylemi düzenledi.Mezunlar da öğrencilere destek için okul önünde toplandı.

Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi

Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi öğrencileri derslere girmeyerek okul bahçesinde döviz ve sloganlarla oturma eylemi yaptı.

Nişantaşı Anadolu Lisesi

Nişantaşı Anadolu Lisesi’nde okul bahçesinde toplanan öğrenciler öğretmenlerine sahip çıktı. Öğrenciler hep birlikte “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganı attı.

Nişantaşı Anadolu Lisesi

İzmir

İzmir Atatürk Lisesi

İzmir Atatürk Lisesi’nde öğrenciler ‘proje okullar altında öğretmenlerinin keyfi atandığını ve eğitim haklarının gasp edildiğini’ belirtti.

Öğrenciler okul bahçesinde oturma eylemi düzenledi, ardından da bildirilerini okudu:

“İzmir Atatürk Lisesi’nde bu yıl 50’den fazla deneyimli öğretmen şeffaflıktan uzak biçimde tayinleri istenmiştir ve bunun üzerine öğretmenlerimiz istedikleri proje okullarına yerleşememiştir. Oysa okulumuzun 130 yıllık köklü okul kültürü, öğretmen ve öğrencilerin birlikte oluşturduğu birikimle var olmuştur. Bu kültür, öğretmenler olmadan sürdürülemez. Biz öğrenciler, öğretmenlerimizin gerekçesiz biçimde uzaklaştırılmasını kabul etmiyoruz.

Taleplerimiz tayinlerin şeffaf, adil ve liyakate dayalı olarak yeniden değerlendirilmesi, öğrencilerin yazdığı bu bildiriyi bir Atatürk Lisesi mezunu olan ben yerine bir öğrenci arkadaşımız okuyor olsa yüzleşeceği türlü disiplin cezası ve yaptırımlardan, korku ikliminden uzak bir okul yapısıdır.

Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.”

Ankara

Ankara Atatürk Lisesi

Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri ‘öğretmenlerine sahip çıkmak’ için okul bahçesinde eylem yaptı.

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi’nde de proje okul kapsamında görev yapan ’28 öğretmenin norm fazlası olarak belirlendiğini’ belirtti. Öğrenci ve veliler karara okul bahçesinde tepki gösterdi:

“Okulumuza yapılan bu müdahalenin, eğitim kalitemizi olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyoruz. Bu nedenle, tüm yetkililerden, eğitim kadromuzun korunması ve öğretmenlerimizin görevlerine devam etmeleri için gerekli adımları atmalarını talep ediyoruz.”

Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve mezunları 15 öğretmen için bir araya geldi. Öğrenciler “Ders yok, direniş var! Bu tüm liselere çağrımızdır: Susmuyoruz!” diyerek sıra arkadaşlarını mücadeleye davet etti.

Ankara Gazi Anadolu Lisesi

59 öğretmenin 39’unun nakledileceği Ankara Gazi Anadolu Lisesinin öğrencileri ve mezunları da kararı protesto ediyorlar.

Özkent Akbilek Fen Lisesi

Özkent Akbilek Fen Lisesi’nde bir grup öğrenci okul bahçesinde atama kararlarını protesto etti.

Özkent Akbilek Fen Lisesi

Balıkesir

Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi

Edremit ilçesinde Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrencileri öğretmenleri için eyleme geçti. 11 öğretmene ‘norm fazlası’ oldukları yönünde mesaj geldiğini belirten öğrenciler “Öğretmenlerimize sahip çıkıyoruz, haksız atamaları durdurun” dedi.