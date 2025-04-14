Valilik kadrolu öğretmenlerin kovulduğu iddiasını yalanladı: Tayin ve atama süreci

İstanbul Valiliği, kentte bazı okullardaki ‘öğretmenlerin açığa alındığı, kadrolu öğretmenlerin okullarından kovulduğu ve mağdur edildiği’ iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: Vefa Lisesi

Proje okullar ulasal ve uluslarası yarışma ve organizasyonlara öğrenci yetiştiren, öğretmenlerin danışmanlık yaptığı okullar.

Geçen hafta sonundan itibaren söz konusu proje okullarda bazı öğretmenlerin görev süresinin bittiği bazılarının kovulduğu ileri sürülmüştü. Türkiye genelindeyse liselerdeki öğrenciler okullarda protestolar düzenlemiş, duruma tepki göstermişti.

Valilik açıklamasında, ‘Öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı’ gibi ifadelerle yayınlar ve paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Söz konusu açıklamada “Bu kapsamda İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda’ görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir” dendi.

‘Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 2020’de yürürlüğe girdiği, bundan önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev sürelerinin sıfırlanıp yeniden başladığı, 2020’den itibaren dört yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin çalışma sürelerinin 2024’te bakanlıkça bir yıl daha uzatıldığı öne sürüldü.

Valiliğe göre 8 bin 380 öğretmen ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları’na atandı, herhangi bir tercihine yerleştirilemeyen 1471 öğretmene ‘Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme’ takvimi uyarınca tercihleri de dikkate alınıp yer değişikliği hakkı tanındı.

İkinci dört yıl için 1471 öğretmenin görevlendirilmemesinin bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması ve öğretmenlerin tercihleri nedeniyle atamalarının gerçekleşmemesine bağlı olduğu savunulan açıklama şöyle:

“İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir. Bu idari tasarruf nedeniyle öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamaklarıyla ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir.

Yukarıdaki nedenlerle yer değişikliğine tabi öğretmen kadrosu, İstanbul’daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 1’i, Özel Proje ve Program Uygulayan Okullarımızdaki öğretmen kadrosunun ise yüzde 10’u kadardır. Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir. Bu okullarda bahse konu öğretmenlerin görev süreleri ortalama 15 yılın üzerindeyken, 2020 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikle 4+4 olmak üzere toplamda sekiz yıl ile sınırlandırılmıştır.”