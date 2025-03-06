Milli Eğitim Bakanlığı, Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek için ‘Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı’ kurdu.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklamasına göre yeni birim, yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarını belirleyerek stratejiler geliştirecek ve yapay zeka okuryazarlığını artıracak eğitim programlarıyla materyaller hazırlayacak.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Eğitimde yapay zeka ve veri güvenliği

Öğretmen, öğrenci ve velilerin yapay zeka destekli sistemleri güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları hayata geçirilecek.

Eğitimde yapay zeka kullanımını güvenli hale getirmek için çalışmalar yürütülecek. Veri güvenliği ve gizliliğinde düzenlemeler de yapılacak. Verilerin doğruluğu ve bütünlüğü sağlanarak eğitim süreçlerine entegre edilen veri analiz modülleri iyileştirilecek ve bakanlık birimlerinin ihtiyaçları karşılanacak.

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri

Eğitimde yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla ulusal ve OECD’yle UNESCO gibi kuruluşlarla uluslararası işbirlikleri kurulacak.

Bu işbirlikleriyle eğitimde yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve en iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor.