Zorunlu eğitim süresi tartışılıyor: Bakanlıktan üç farklı senaryo

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepleri doğrultusunda, zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirildiğini söyledi.

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Tekin, olası modelleri tartıştıktan sonra bir karar alınacağını söyledi.

TRT Haber’in aktardığına göre liselerdeki eğitim süresi hakkında üç farklı senaryo konuşuluyor:

‘3+1 eğitim sistemi’nde, lisede zorunlu eğitimin üç yıla indirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda öğrencilere 11’nci sınıfta diploma verilecek. 12’nci sınıfsa isteğe bağlı üniversiteye hazırlık yılı olacak.

‘2+2 eğitim sistemi’ndeyse liseler için zorunlu eğitim süresinin iki yıl olması tartışılıyor. İsteyen öğrenciler iki yıl daha eğitim alabilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.

‘Yaş Modeli’nde de öğrenciler için zorunlu eğitimi tamamlama yaşı belirlenebilir. Bu modele göreyse lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek.