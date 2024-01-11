Türkiye’de ikinci vaka: İçmeden sarhoş oluyor

Türkiye’de vücudunun ürettiği alkol nedeniyle içmeden sarhoş olan ikinci vaka görüldü. Hastanın, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlandı.

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Tıp literatüründe ‘Auto-Brewery Sendromu’ olarak bilinen karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden olan vaka Türkiye’de ilk olarak geçen yıl görülmüştü.

Tükettiği karbonhidrat ve şekerli gıdalardan sonra ‘İçmeden sarhoş olmak’ deyimini hayatında yaşayan Verda Güniz Atis Azrak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gördüğü 50 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, Türkiye’deki ikinci ‘Auto brewery sendromu’ yaşayan hastanın da tedavisine başladıklarını duyurdu:

“Türkiye’de bu hastalığın tedavisinin merkezi haline geldik. Ortadoğu’nun da merkezi olma teklifi aldık, bunun için alana ihtiyacımız var ama sağlık turizminde Giresun’un adını duyuruyoruz ve duyurmaya devam edeceğiz.”

Kulaklı, bu hastanın İzmir’den geldiğini belirterek yurdun fakrlı illerinden arayanların olduğunu söyledi: “İstanbul’dan gelecek olanlar var, bir önceki hastamız da İstanbul’dan gelmişti. Türkiye’nin farklı illerinden 20-30 kişi bizi aradı. Ama tabii ki bu hastaları yatırıp tedavi ettiğimiz zaman kapasitemiz yeterli olmadığı için, normal hizmet gereken hastalara hizmet veremeyeceğimiz için bu hastaları bir bir alıyoruz.”

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu da dünyada tedavisi çok az yerde yapılan hastalığın Ortadoğu’da merkezi olma yolunda ilerlediklerini söyledi.