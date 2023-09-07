Vücudu alkol üreten hasta sağlığına kavuştu

Vücudunun ürettiği alkol nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşayan Verda Güniz Atis Azrak, tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

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AA’nın haberine göre İstanbul’da yaklaşık 2,5 yıl önce bilinç ve denge kaybıyla karakter değişikliği gibi çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye müracaat eden Azrak’ın vücudunun alkol ürettiği belirlendi.

Tedavi için farklı şehirlerdeki hastanelere başvuran Azrak, iyileşememesi üzerine bir yakını tarafından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi.

Azrak, buradaki 50 günlük tedavinin ardından sağlıklı günlerine döndü.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, Azrak’ın hastalığının ‘auto brewery’ olarak adlandırılan, vücudun kendi kendine alkol üretme sendromu olduğunu söyledi.

Azrak’ın hastaneye müracaatının ardından araştırma yaptıklarını belirten Uzunoğlu, hastanın yatarak tedavi edilmesine karar verdiklerini aktardı.

Uzunoğlu, hasatlığın hem alkol hem de laktik asit düzeyi bakımından yaşamı tehdit edici boyutlara ulaşabildiğini vurguladı.

Hastalıkta atakların üç ile beş gün sürdüğünü ifade eden Uzunoğlu, “Üç ile beş gün dalgalanmalar şeklinde alkol yükseliyor, azalıyor ama bu üç-beş gün süren ataklar nihayetinde 2,5 saate indi, sonra da artık hiç atak görmüyoruz. Bugün 38’inci gün, bugün itibarıyla hiçbir atak yok” dedi.

Nasıl oluyor?

Uzunoğlu, literatürde alkolün hep şekerli gıdalarla yükseldiğine ilişkin veriler olduğunu anımsatarak, “Bağırsağımızda yaşayan mikroorganizmaların bir kısmı şekeri alıp ondan alkol üretiyor ve yüksek miktarlarda üretebiliyor.” diye konuştu.

Uzunoğlu, mikroorganizmaların dengesinin, özellikle bilinçsiz antibiyotik kullanımı, kontrolsüz diyabet, geçirilen bağırsak operasyonları ve bilinçsiz beslenme şekilleriyle bozulması durumunda bu sendromun ortaya çıkabildiğini aktardı.

Uzunoğlu, Azrak’a uyguladıkları tedaviyle ilgili “Bağırsaktaki dengeyi sağlayıp aynı zamanda oluşan atık molekülleri kandan süpürmek üzerine bir tedavi protokolü uyguladık” dedi.