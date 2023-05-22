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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye İşçi Partisi parçaları birleştirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sinan Oğan’ın desteğini duyurduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mesaj gönderdi.

Görsel: Twitter

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakı bileşenleri Adalet Partisi ve Zafer Partisi, ittifakın dağıldığını bildirmişti. Adalet Partisi, ikinci tur için Kılıçdaroğlu’na destek bildirmiş, Özdağ da kimi destekleyeceğini yarın açıklayacağını duyurmuştu.


TİP, Oğan’ın kararını duyurmasının ardından bir görselde Erdoğan ve Oğan’ın yüzlerini montajla birleştirerek “Kaybedeceksin Erdoğan” diye yazdı. Yazıda ‘Erdoğan’ın ismindeki ‘Oğan’ siyah renkle vurgulandı.

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