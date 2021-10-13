Türkiye, Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası bulunan vakfiyenin iadesi için Interpol’e başvurdu

Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası bulunan, Britanya’nın başkenti Londra’da açık artırmaya çıkarılacak Zağanos Paşa Vakfı’nın vakfiyesinin, 1918-1920 yıllarında İstanbul’un işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu gerekçesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, eserin Türkiye’ye iadesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.

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Balıkesir’de bulunan Zağanos Paşa Vakfı’nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı 1462 tarihli vakfiye, 21 Ekim’de Plakas Auctions tarafından düzenlenen müzayedeye çıkacak. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin açılış fiyatı 80 bin sterlin (984 bin 873 lira) olarak belirlendi.

DHA’nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin İstanbul’u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Zağanos Paşa Vakfı’nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece ‘vakıf senedi’ olarak da bilinen ‘vakfiye’nin kayıp olduğu belirtildi.

Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye iade için girişimlere başladı. İki kurum Interpol’e eserin iadesi için başvurdu.

Osmanlı’nın son dönemiyle Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya satılmış 22-23 eser bulunduğu, bu eserlerin tespit edilmesine ilişkin de çalışmaların sürdüğü, tespit edildikçe iade edilmeleri için çalışma yapıldığı belirtildi.