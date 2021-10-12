Fatih Sultan Mehmet’in fermanı Londra’da açık artırmaya sunuluyor

Fatih Sultan Mehmet’in Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği 1462 tarihli ferman, Britanya’nın başkenti Londra’da müzayedeye çıkıyor.

Fotoğraflar: DHA

‘Plakas Auctions’ adlı müzayede evi tarafından 21 Ekim’de düzenleyecek ‘Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale’ başlıklı açık artırmada satışa sunulacak fermanın uzunluğu 114, genişliği 20,5 santimetre. Açılış fiyatı 80 bin sterlin (978 bin 649 lira).

Arapça el yazısıyla siyah mürekkeple yazılan, kırmızı bir dokumayla kısmen güçlendirilmiş fermanda Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası, son satırda da tarih bulunuyor.

01-10 Şubat 1462 tarihinde kaleme alınan fermanda Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı’na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleriyle Balıkesir’e bağlı At ve Türkeli köyleri, Balıkesir’de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor.

Fermanda tanık olarak Kirmastı kadısı, Beytülmal müfettişi, evkaf nazırı, Mihaliç ve Balıkesir kadılarının da onayları var.