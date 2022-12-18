Türkiye, Almanya ve Yunanistan arasında üçlü görüşme

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetlerinin 16 Aralık Cuma Belçika’da bir araya geldiği belirtildi.

AA’nın aktardığına göre, Brüksel’deki görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.

Görüşmede, Türkiye’yle Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.

Erdoğan’ın önceki günlerde ‘Atina’yı vurma’ sözü nedeniyle Türkiye’yle Yunanistan arasındaki gerilim daha da yükselmişti.

Gerilimin arka planı

NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan son yıllarda Atina’nın Ege Denizi’ndeki adalarını silahlandırması, hava sahası ihlalleri ve sondaj faaliyetleri nedeniyle sık sık gerilim çıkıyor. Ankara özellikle Türkiye kıyılarına yakın adaların silahlandırılmasına tepki gösteriyor ve bunun mevcut anlaşmaların ihlali olduğunu savunuyor. Yunanistan’sa Türkiye’nin olası müdahalesi halinde söz konusu adaların savunmasız kalacağı endişesini dile getiriyor.

Türkiye son dönemde Yunanistan’ın silahlandırdığını söylediği yerleşim olmayan adalara operasyon tehdidinde bulunuyor. Erdoğan son olarak kasımda G20 zirvesi sırasında Atina yönetimine “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajı vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta Yunanistan’ın Ege’deki tatbikatına tepki göstermiş, “Silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlalden vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar ve anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız” demişti.