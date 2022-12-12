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Erdoğan’ın ‘vurma’ sözüne Atina’dan yanıt: Kuzey Kore tavırlarına NATO’da yer yok

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Atina’yı füzeyle vurma sözüne ilişkin “Kuzey Kore tavırlarının NATO’da yeri yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan’la Türkiye arasındaki gerilim sürerken, Erdoğan dün Samsun’da katıldığı gençlik toplantısında savunma sanayiinde geldikleri aşamayla övünmüş ve ‘Tayfun’ diyorsun, Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Eee vuracak tabi” demişti.


DW Türkçe’nin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bu açıklamayı ‘Kuzey Kore tavırları’ diye niteledi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel’de konuşan Dendias, şunları dedi: “NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan’a füze saldırısı tehdidinde bulunulması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanması gerekir. Kuzey Kore tavırlarının NATO’da yeri yoktur, olmamalıdır.”

Gerilimin arka planı

NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan son yıllarda Atina’nın Ege Denizi’ndeki adalarını silahlandırması, hava sahası ihlalleri ve sondaj faaliyetleri nedeniyle sık sık gerilim çıkıyor. Ankara özellikle Türkiye kıyılarına yakın adaların silahlandırılmasına tepki gösteriyor ve bunun mevcut anlaşmaların ihlali olduğunu savunuyor. Yunanistan’sa Türkiye’nin olası müdahalesi halinde söz konusu adaların savunmasız kalacağı endişesini dile getiriyor.

Türkiye son dönemde Yunanistan’ın silahlandırdığını söylediği yerleşim olmayan adalara operasyon tehdidinde bulunuyor. Erdoğan son olarak kasımda G20 zirvesi sırasında Atina yönetimine “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajı vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta Yunanistan’ın Ege’deki tatbikatına tepki göstermiş, “Silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlalden vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar ve anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız” demişti.

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