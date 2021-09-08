Tupac’ın içinde vurulduğu otomobil 1,7 milyon dolara satışta

ABD’li rapçi Tupac Amaru Shakur’un, içerisindeyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği otomobil 1,7 milyon dolara (14,40 milyon lira) satılıyor.

Fotoğraf: Vikipedia

Makaveli lakabıyla da bilinen efsanevi rapçi, 1996 yılında saldırıya uğradığında Death Row Records müzik şirketinin kurucusu Suge Knight’ın kullandığı 1996 BMW 750IL model aracın içindeydi.

Araca saldırının ardından Las Vegas Emniyet Müdürlüğü tarafından el konmuştu. TMZ’de yer alan habere göre, 144,840 kilometrede olan aracın fiyatı 1,7 milyon dolar.

Talk about ride or die, huh? 😬 https://t.co/iYWPhYCeTI — TMZ (@TMZ) September 7, 2021

Rapçinin ölümünün sonrasında hakkında yüzlerce spekülasyon yapıldı. Hayranlarının bir kısmı onun ölmediğine dair komplo teorilerine inanıyor. Buna göre şöhretten sıkılan rapçi, saldırıyı kullanarak kayıplara karıştı.

Diğer yandan ‘I ain’t mad at cha’ şarkısının klibindeki vurulma sahnesinin, Tupac’ın gerçek yaşamındaki vurulma anıyla aynı olduğunu iddia edip ölümüne inanmayanlar da var.