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Tunceli'de tören: Polis ve jandarmaya 44 yeni araç

Tunceli’de polis ve jandarmaya tahsil edilen 44 yeni araç için tören düzenlendi.

Tunceli’de emniyet ve jandarmanın yeni araçları tanıtıldı. Fotoğraflar: AA

Valilik binası bahçesine getirilen ve üzerlerine Türk bayrakları asılan araçların tanıtım töreninde ilin valisi ve belediyenin ‘kayyım’ı Bülent Tekbıyıkoğlu, çok güzel bir organizasyon için bir araya geldiklerini söyledi.


Kolluk kuvvetlerinin çağın donanımları ve modern araçlarla etkin çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu şöyle konuştu:

“Belki bundan beş, altı sene önce kolluk kuvvetlerimiz asayiş hizmetlerini ve sıradan faaliyetlerini bile zırhlı araçlarla yapıyordu.

Fakat şimdi sayın bakanımızın teveccühleri, Jandarma Genel Komutanlığı’mızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü’müzün Tunceli’yi öncelemesiyle burada yepyeni modern araçlar hizmet vermeye devam edecek.”

Tunceli’de huzurun en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu münasebetle Jandarma Genel Komutanlığı’mız bünyesinde 24’ü asayiş, üçü trafik ikisi arama kurtarma, Emniyet Genel Müdürlüğü’müz bünyesinde dokuzu asayiş dördü trafik, ikisi kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 44 aracımızı bugün itibarıyla hizmete geçirmiş bulunuyoruz.”

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