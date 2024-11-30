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Yaramazlara biraz batar!

Kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nin eş başkanı Birsen Orhan tutuklandı

DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı.

Birsen Orhan. Fotoğraf: X

CHP’li Ovacık ve DEM Partili Tunceli Belediyelerine 22 Kasım’da kayyım atanmıştı.


Tunceli başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Orhan hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Orhan’a, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘suç işlemeye tahrik’ten ‘ev hapsi’ verilmişti. Orhan’a ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre bugün gözaltına alınan Orhan tutuklandı.

Savcılığın ‘Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla Orhan’ı tutukladığı bildirildi.

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