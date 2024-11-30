İki ayrı soruşturmada siyasetçi ve sendikacılar dahil 23 kişi tutuklandı

Ankara başsavcılığının açıklamasına göre iki ayrı soruşturmada aralarında siyasetçi ve sendikacıların da bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

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Başsavcılık, ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında gözaltına alınan 33 kişinin 14’ünün tutuklandığını, 19’unun da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. İki kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

ANKA‘nın haberine göre ‘PKK/KCK terör örgütü soruşturması’ kapsamında da gözaltına alınan 14 kişiden, dokuzu tutuklandı. Beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmada tutuklandığı öğrenilen isimler şöyle: