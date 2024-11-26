Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Diyarbakır’ın DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da aralarında olduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: X


Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre Ankara, İstanbul, Eskişehir, Diyarbakır, Mardin, Şırnak dahil birçok kentte düzenlenen operasyonlarda Dündar, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina ve gazeteci Ahmet Sünbül, yönetmen Ardin Diren’le Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi çok sayıda öğretmen gözaltına alındı.

İstanbul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar arasında gazeteciler Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Tuğçe Yılmaz ile İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu var.

Mardin’deki gözaltılara kayyım protestoları gerekçe gösterilirken Ankara başsavcılığı açıklamasında 19 ilde eş zamanlı ev baskınları yapıldığını ve 50 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu bildirdi.

Mardin’de ‘kayyım’ protestosu: Dokuz kişi gözaltında

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atandı

İmamoğlu: Bir hafta önce aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu

CHP’den kayyım tepkisi: Söz bitmek üzere

Mardin’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Esenyurt belediye başkanı ‘terör’ soruşturmasında gözaltına alındı

SON HABERLER

Milli takım ABD'yi 2-1 mağlup etti

Eylülde başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol takımı, özel maçta ABD’yi 2-1 mağlup etti.

Gassal 'rüşvet'ten tutuklandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, ücretsiz yapılması gereken cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen gassal tutuklandı.