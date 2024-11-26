Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Diyarbakır’ın DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da aralarında olduğu birçok kişi gözaltına alındı.

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Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre Ankara, İstanbul, Eskişehir, Diyarbakır, Mardin, Şırnak dahil birçok kentte düzenlenen operasyonlarda Dündar, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina ve gazeteci Ahmet Sünbül, yönetmen Ardin Diren’le Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi çok sayıda öğretmen gözaltına alındı.

İstanbul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar arasında gazeteciler Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Tuğçe Yılmaz ile İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu var.

Mardin’deki gözaltılara kayyım protestoları gerekçe gösterilirken Ankara başsavcılığı açıklamasında 19 ilde eş zamanlı ev baskınları yapıldığını ve 50 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu bildirdi.