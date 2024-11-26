DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan gözaltına alındı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy gözaltına alındı.

Remiz Çalışkan. Fotoğraf: Facebook

DİSK Genel-İş’in gözaltılara ilişkin açıklaması şöyle:

“DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanımız Kemal Göksoy dün gece hukuksuzca, temel hak ve özgürlükler yok sayılarak gözaltına alınmıştır.

Genel başkanımız ve şube başkanımızın, adresi belliyken ve çağrıldıklarında rahatlıkla gidip ifade verebilecekken gece yarısı, sabahın erken saatlerinde ev baskınlarıyla gözaltına alınmaları hiçbir hukuki gerekçeyle açıklanamaz.

Kısıtlılık kararı gereğince gözaltı sebebi belirtilmezken bu keyfi gözaltı kararını kabul etmiyor, Genel başkanımızın ve şube başkanımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”