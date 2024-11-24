Kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanı Birsen Orhan'a ev hapsi

DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan’a, ‘suç işlemeye tahrik’ suçundan ‘ev hapsi’ verildi.
Fotoğraf: X (@birsenorhan_)
CHP’li Ovacık ve DEM Partili Tunceli Belediyelerine 22 Kasım’da kayyım atanmıştı.
Tunceli başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Orhan hakkında gözaltı kararı alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan’a, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘suç işlemeye tahrik’ten ‘ev hapsi’ verildi.
Orhan’a ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.
Kentte düzenlenen kayyım protestolarında polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan sekiz kişiden ikisi tutuklandı, altısıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.