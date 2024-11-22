Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine ‘kayyım’ atandı.

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DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan altı yıl üçer ay hapis cezası verilmişti.

Konak hakkında da mayısta ‘terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle’ soruşturma açılmıştı.

Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül’ün yerineyse Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ‘kayyım’ olarak atandı.