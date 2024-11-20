Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına altı yıl üçer ay hapis

DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan altı yıl üçer ay hapis cezası verildi.

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Konak hakkında mayısta ‘terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle’ soruşturma açılmıştı.

Tunceli başsavcılığı, soruşturmaya gerekçe olarak DEM Parti’li Konak’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı bazı konuşmaları göstermişti.

DHA‘nın haberine göre Konak ve Sarıgül’e yargılandıkları davada ‘terör örgütü‘ne üye olma suçundan altı yıl üçer ay hapis cezası verildi.