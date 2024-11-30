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Yaramazlara biraz batar!

Kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nin eş başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı

DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı.

Birsen Orhan. Fotoğraf: X

CHP’li Ovacık ve DEM Partili Tunceli Belediyelerine 22 Kasım’da kayyım atanmıştı.


Tunceli başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Orhan hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Orhan’a, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘suç işlemeye tahrik’ten ‘ev hapsi’ verilmişti. Orhan’a ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Orhan X’ten gözaltına alındığını şöyle duyurdu: “Gözaltına alınıyorum. Pertek emniyetince.”

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