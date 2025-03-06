Trump'ın kararnamelerine bir yargı engeli daha

ABD’de, Başkan Donald Trump’ın federal hibe ve kredileri askıya alma kararını bir federal yargıç daha engelledi.

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ABD’de 28 Ocak’ta 22 eyalet ve başkent Washington DC, Trump yönetiminin federal hibe ve kredileri durduran kararına karşı dava açmıştı. Ertesi gün Washington DC’den bir yargıç, yönetimin kararı hakkında geçici durdurma kararı vermişti.

Daha sonra Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), yönetimin söz konusu yönergesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’se OMB’nin yönergesi iptal edilse de ilgili başkanlık kararnamesinin halen geçerli olduğunu belirtmişti.

Rhode Island Bölge Mahkemesi Yargıcı John McConnell, eyaletlerin Trump yönetimine açtığı dava hakkındaki kararını açıkladı.

McConnell, federal hibe ve kredileri askıya alma kararının Anayasa’ya aykırı olduğunu, Beyaz Saray’ın kendisini Kongre’nin üstünde konumlandırdığını belirtti.

Yargıç askıya alma kararının vatandaşlara hayati hizmetlerin sağlanmasını engellediğini belirterek kararı durdurdu.