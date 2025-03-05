Trump'ın dış yardımları durdurma planı mahkemede reddedildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın milyarlarca dolarlık dış yardımın dondurulması talebini reddetti.

Fotoğraf: AA

Trump, 20 Ocak’ta göreve geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) milyarlarca dolarlık dış yardımlarını askıya almıştı.

Bunun üzerine küresel sağlık ve diğer programlar için bu fonlara ihtiyaç duyan bazı sivil toplum örgütleri, Trump yönetimine karşı dava açmıştı.

Söz konusu gruplar, Kongre’nin hükümet harcamalarını kontrol etme yetkisini Trump yönetiminin gasp ettiğini ve kurumların nasıl karar alacağını belirleyen federal yasaları ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

Muhafazakar yargıçların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, Kongre tarafından onaylanmış dış yardımların durdurulması talebini reddetti.

Dörde karşı beş oyla alınan kritik karar, Trump’ın federal yönetimi yeniden biçimlendirme çabalarını aksatabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Trump yönetiminin konuyu alt mahkemelerde tartışmaya devam etmesi bekleniyor.

Kararda halihazırda dondurulmuş dış yardımların ne zaman serbest bırakılması gerektiğine dair bir ifadeyse yer almadı.